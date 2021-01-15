Çağlar Özel, TFF 1. Lig yolunda

1877 Alemdağ Spor'un başarılı futbolcusu Çağlar Özel, başarılı performansıyla TFF 1. Lig ekiplerinin radarına girdi.

Misli.com 3. Lig takımlarından 1877 Alemdağ Spor'un başarılı kanat oyuncusu Çağlar Özel, ligin ilk yarısında gösterdiği performansla scoutların radarına girdi. TFF 1. Lig ve 2. Lig takımlarının ilgilendiği ve durumunu sorduğu Özel, bu sezon ilk devrede 15 maçta 7 gol, 4 asist yaparak 11 gole direkt katkıda bulundu. 1877 Alemdağ Spor'un, 2. Lig iddiasının sürmesinde başrol oynayan Çağlar'ın, asıl mevkisi kanat olmakla birlikte forvet hattının her bölgesinde forma giyebiliyor.

İlerleyen günlerde Çağlar Özel'in transferine ilişkin yaşanılacaklar da merak konusu oldu.