Çağlayan Adliyesi'nde icra ve zabıt katipliği kuyruğu

İcra ve zabıt katibi olmak isteyen adaylar, sözleşmeli icra ve zabıt katipliği uygulama sınavına girmek için sabah saatlerinden itibaren İstanbul Adalet Sarayı'nda uzun kuyruklar oluşturdu. Yaklaşık 5 bin adayın katıldığı sınav sonucunda mülakata girecek adaylar arasından 400 zabıt katibi ile 225 icra katibi göreve başlayacak.

İcra ve zabıt katibi olmak isteyen adaylar, İstanbul Adalet Sarayı'nda düzenlenen sözleşmeli icra ve zabıt katipliği uygulama sınavında ter döktü. Yaklaşık 5 bin adayın katıldığı sınav için adliyeye gelen adaylar, yoğun bir kalabalığın oluşmasına neden olurken, beraberlerinde getirdikleri klavyeler ile sınav saatine kadar çalıştı. Adaylar, 3 dakika içerisinde en az 90 kelimeyi doğru yazdıkları takdirde sınavda başarılı sayılacak ve bir sonraki mülakata girmeye kazanmaya hak kazanacak.

Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığının Sözleşmeli Personel Alımı ilamına göre, İstanbul Adliyesi için 325 ve Gaziosmanpaşa Adliyesi için 75 olmak üzere toplam 400 zabıt katibi alınacak. Ayrıca, İstanbul Adliyesi için 220 kişi ve Gaziosmanpaşa Adliyesi için 5 kişi olmak üzere toplam 225 icra katibi alınacak.

‘'5-6 aylık emeğim var, kazanacağımı düşünüyorum''

Adaylardan Serhat Varol herhangi bir heyecanının olmadığını söyleyerek, ‘'Şimdiye kadar bayağı çalıştım, bayağı bir emeğim var. 5-6 aylık emeğim var, kazanacağımı düşünüyorum. Allah'ın izniyle de kazanacağım, inşallah kazanacağım'' dedi.

Klavyesi ile sınav için pratik yapan bir aday da kendine güvendiğini ve İnşallah orada da yapacağını belirtti.