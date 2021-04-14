Çağlayan Polis Merkezi, çocukların gözünden tekrar tasarlandı

Kağıthane'deki Çağlayan Polis Merkezinde örnek olacak bir proje gerçekleştirildi. Polis merkezi çocukların gözünden yeniden tasarlanarak, yeşillendirme ve boyama çalışması yapıldı. Sokak hayvanlarının da unutulmadığı karakola kedi ve kuş evleri yerleştirildi.

Kağıthane Çağlayan'da bulunan Çağlayan Polis Merkezinde örnek bir proje hayata geçirildi. “Bir çocuğun gözünden polis merkezi nasıl olur?” sorusundan yola çıkılarak Çağlayan Polis Merkezi çocuklar tarafından yeniden tasarlandı. İlçedeki Ziyapaşa İlkokulunun 30 öğrencisi polis ağabey ve ablalarıyla bir araya gelerek polis merkezinin yeni halinin nasıl olmasını istediklerini anlattı. Hayaller anlatıldıktan sonra hayata geçirmek için çocuklar, öğretmenler, Kağıthane Belediyesi ekipleri ve polisler bir ay boyunca çalıştı. Çalışmalarla polis merkezinin önceden sarı olan barikatları sarıya boyandı. Bahçeye çiçekler dikilerek polis merkezi yeşil bir alana kavuşturuldu. Özellikle yaz aylarında susuzluk çeken sokak hayvanları da unutulmadı ve onlar için de barınaklar yapıldı. Tüm bunlarla birlikte Kağıthane Polis Merkezi çocukların hayallerindeki karakola dönüştü. Çağlayan Polis Merkezi, dönüşümünün tamamlanmasının ardından bugün yeni haliyle tanıtıldı. Tanıtıma, Kağıthane Kaymakamı Mustafa Koç, İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcılarından Zafer Baybaba, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürü Murat Çaykara, Şişli İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan, Çağlayan Polis Merkezi Amiri Selçuk Keskin, Ziyapaşa İlkokulu öğrencileri, öğretmenleri ve öğrencilerinin aileleri katıldı. Çocuklar, polis merkezinin yeni halini çok beğendiklerini ve hayallerindeki gibi olduğu söyledi. İlçe Kaymakamı Mustafa Koç ve Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de, hep birlikte çok güzel bir projeye imza attıklarını ifade etti.

“Güzel bir proje oldu”

Çocukların gözünden yeniden tasarlanan karakolu ziyaret eden Kağıthane Kaymakamı Mustafa Koç, “Yaklaşık bir ay önce bu karakolu ziyaretimizde karakol amirimiz Selçuk Bey bu projeden bahsetti ve çok mutlu olduk ve kendisini destekledik. Bir aylık süreçte çocuklar projeyi destekledi. Belediyemiz, yan taraftaki Ziyapaşa ilkokulumuz, milli eğitimimiz, halk eğitimimiz ve bizlerin koordinesinde böyle güzel bir proje ortaya çıktı. Güzel bir proje oldu, tebrik ediyor hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu vesileyle de bütün polislerimizin Polis Haftası'nı kutluyorum” dedi.

“Çocukların gözünden karakol nasıl olur, birlikte tahayyül etmeye çalıştık”

Karakoldaki yenilikleri yerinde inceleyen Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, “Tüm Emniyet Teşkilatının Polis Haftası'nı tebrik ediyorum. Ziyapaşa İlkokulundaki öğrencilerin tasarladığı bir karakol çalışması yaptık. Belediye olarak da bu çalışmaya destek verdik. “Çocukların gözünden karakol nasıl olur?” u birlikte tahayyül etmeye çalıştık. Çocuklarımız geldiğinde ilk olarak, “Başkanım, karakolda muhakkak sokak hayvanlarının da olması lazım, besleme alanları yapalım” dedi. Daha sonra “Burayı çiçeklendirelim” dediler ve çiçek saksıları temin etti ve zemin ile ilgili çalışmaları düzenledik. Barikatlarımız normalde sarıdır ama çocuklarımız polis rengi olan açık maviyi istediler ve onu tasarladılar. Karakol, çocukların gözünden çok daha güzel bir hale gelmiş oldu. Bu uygulama İstanbul'da pilot oldu. Eğer bu uygulama beğenilir ve uygun görülürse tüm İstanbul Emniyet Teşkilatı bu konuda gerekli çalışmayı yapacaktır. Güzel bir çalışma yapmış olduk, hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

“Çok eğlendik, çok mutlu hissettik”

Hayallerindeki polis merkezini hep birlikte tasarladıklarını söyleyen bir öğrenci, “Kuş evi, kedi evleri yaptık ve buralara ağaçlar diktik. Bunları yaparken çok eğlendik ve çok mutlu hissettik. Son halini de çok beğendik. Üzerimdeki Yunus Polisi üniforması. Yunus Polisi motorla gezer, ben de şu anda motorun üstündeyim ve mutlu hissediyorum” dedi. Suçluları yakalamak için ileride polis olmak istediğini söyleyen bir başka çocuk ise, “Bu projeyi çok sevdim. Ben büyüyünce polis olmak istiyorum ve bugün hayalimi gerçekleştirdim. Suçluları yakalamak için polis olmak istiyorum” diye konuştu.