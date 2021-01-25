Çağrı merkezi arama oranı bir yılda yüzde 24 arttı

Sepaş Enerji çağrı merkezinin aranma oranı 2020'de yüzde 24 artış kaydettiği açıklandı.

Koronavirüs pandemisiyle topyekûn mücadele kapsamında evlerde geçirilen 2020'de uzaktan hizmet modellerinin kullanımı arttı. Tüketicilerin hızlı ve güvenli biçimde ihtiyaç duydukları işlemleri gerçekleştirebilmeleri için çağrı merkezlerine başvuruldu. Sepaş Enerji'nin açıkladığı rakamlar, geçtiğimiz yıl çağrı merkezi kullanım oranlarının yükseldiğini gösterdi.

Aramalar arttı, kalite hedeflerine ulaşıldı

Konutlardan, ticarethane ve sanayi kuruluşlarına dek uzanan geniş yelpazede Türkiye genelinde 4 milyon kişiye elektrik hizmeti sağlayan Sepaş Enerji, 2020'ye ait çağrı merkezi istatistiklerini duyurdu. Buna göre yıl boyunca çağrı merkezine yapılan arama sayısı 670 bin olarak kayıtlara geçti.

Verilen bilgiye göre, pandeminin etkisiyle çağrı sayısında önceki yıla göre yüzde 24'lük bir artış olmasına rağmen şikayetlerin ilk iletişimde çözüme ulaşma oranında yüzde 93'lük başarı kaydedildi. Görevli tedarik ve dağıtım şirketlerinin hizmet standardını ölçen ‘Çağrı Merkezleri Hizmet Kalitesi Standartlarına İlişkin Usul ve Esasları'na göre belirlenen hedefler üst seviyede yakalanarak üstün bir performans sergilendi.

‘IVR' ile elektrik faturası ödeme hizmeti

Sesli yanıt sistemi (IVR) aracılığıyla elektrik faturası ödemeye olanak sağlayan entegrasyon sayesinde pandemi etkisinde geçen 2020'nin ikinci yarısında, çağrı merkezini arayarak yapılan fatura ödemelerinde de artış sağlandı.