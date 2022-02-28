İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Çağtay, eski takımına karşı yedek kulübesinde yer aldı

Fenerbahçe’nin genç futbolcusu Çağtay Kurukalıp, geçtiğimiz hafta ligde oynanan Hatayspor mücadelesine 11’de başlarken, eski takımı Kasımpaşa’ya karşı yedek kulübesinde yer aldı.

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Çağtay Kurukalıp, geçtiğimiz hafta ligde oynanan Hatayspor mücadelesine 11'de başlarken, eski takımı Kasımpaşa'ya karşı yedek kulübesinde yer aldı.


Fenerbahçe'nin genç sol beki Çağtay Kurukalıp, eski takımı Kasımpaşa'ya karşı karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Sarı-lacivertlilerin ligde son olarak oynadığı Hatayspor maçına ilk 11'de başlayan, taraftar ve teknik heyetin beğenisini kazanan genç oyuncu, Slavia Prag karşısında ise forma giyememişti. Sarı-lacivertlilerin sol bekleri Filip Novak ve Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlığında sol bekte oynaması beklenen Çağtay, yedek kulübesine çekilirken, Teknik Direktör Kartal o pozisyonda Attila Szalai'yi tercih etti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.