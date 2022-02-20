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Çağtay ilk kez Kadıköy'de

Fenerbahçe’nin genç futbolcusu Çağtay Kurukalıp, Hatayspor mücadelesinde ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi.

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Çağtay Kurukalıp, Hatayspor mücadelesinde ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi.


Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'dan transfer ettiği Çağtay Kurukalıp, sarı-lacivertli formayla Süper Lig'de Hatayspor maçında ilk kez sahada yer alıyor. 19 yaşındaki futbolcu, bu sezon sarı-lacivertliler ile sadece U19 Süper Ligi'nde 11 maça çıkmıştı. Teknik Direktör İsmail Kartal, UEFA Konferans Ligi'nde Slavia Prag ile oynanan mücadelenin sonunda gerçekleştirilen basın toplantısında Çağtay'ın Hatayspor maçında forma giyebileceğini belirtmişti.

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