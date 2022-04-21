Cahit Berkay ve Cengiz Özkan'dan konser

Anadolu rock müziğinde önemli eserlere imza atan Cahit Berkay ve Türk halk müziğinin önde gelen isimlerinden Cengiz Özkan, İş Sanat'ın “Anadolu Ozanlarının İzinde” başlıklı konserinde bir araya geldi.

Anadolu rock müziğinin önemli temsilcilerinden Moğollar'ın kurucusu Cahit Berkay ve Türk halk müziğinin önde gelen isimlerinden Cengiz Özkan, İş Sanat'ın “Anadolu Ozanlarının İzinde” başlıklı konserinde ilk kez aynı sahnede bir araya geldi. Tamamı seyircili kaydedilen konser, 6 Mayıs Cuma, saat 20.30'da İş Sanat'ın video paylaşım platformu kanalında yayında olacak.

Anadolu rock müziğinde önemli eserlere imza atan Cahit Berkay ve geleneksel halk müziğinin virtüözlerinden Cengiz Özkan'ı sahnede buluşturan konser, Berkay'ın Atıf Yılmaz'ın unutulmaz filmi “Selvi Boylum Al Yazmalım” için bestelediği eser ile başladı. Aynı özden beslenen müziklerini seyircilerle paylaştıkları konserin finalinde Berkay ve Özkan Âşık Veysel'in “Uzun İnce Bir Yoldayım”, türküsünü de birlikte yorumladı. Geceye konuk olarak katılan, Türk halk müziğinin yeni nesil seslerinden Elif Buse Doğan ise “Seher Vakti ve “Minnet Eylemem” ve “Çeşm-i Siyahım” türkülerini seslendirdi. Mahzunî Şerif, Nesimî Çimen, Âşık Veysel gibi Anadolu ozanlarının eserlerinin yorumlandığı konserde, Cahit Berkay'ın yıllardır hafızalara kazınan şarkılarını Cengiz Özkan'la birlikte seslendirmesi izleyicilerin beğenisini topladı.

Konser, ilk gösterim tarihi 6 Mayıs'tan itibaren kültür merkezin video paylaşım platformu kanalında izlenebilecek.