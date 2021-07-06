Çaldığı bisikletleri belediye otobüsüyle taşıyan hırsız kamerada

İstanbul'da bir hırsız, park halindeki bisikletleri çalarak belediye otobüsüne yükleyerek taşıyan hırsız yakalandı. Hırsızın bisikletleri çalması ve belediye otobüsüne bindirdiği anlar kameralara yansıdı.

Alınan bilgilere göre Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18 Şubat ve 26 Mayıs tarihleri arasında ilçede yaşanan bisiklet ve televizyon gibi eşyaların çalınmasına ilişkin geniş çaplı çalışma başlattı.

Yürütülen soruşturma kapsamında meydana gelen 13 farklı hırsızlık konusu ile ilgili yapılan araştırmalar ve incelenen güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkan polis, olayları gerçekleştirdiği tespit edilen D.Ç. adlı zanlıyı 2 Temmuz'da Büyükçekmece Dizdariye Mahallesindeki bir evde yakalayarak gözaltına aldı.

Operasyonun devamında çalıntı eşyaları satın aldığı tespit edilen Z.H., M.E.K. ile B.Ş. isimli 3 şüpheli daha yakalandı. İş yerlerinde yapılan aramalarda çalıntı olduğu tespit edilen 5 bisiklet ve 2 televizyon ele geçirildi.

Soruşturmayı genişleten emniyet ekipleri, bisiklet ve televizyon hırsızlığına karışan şüpheli D.Ç. ile birlikte hareket ettiği belirlenen 2 şüphelinin daha hırsızlık olaylarına karıştıkları öğrenildi. Kimlik bilgileri belirlenen şüphelilerin, farklı suçlardan cezaevinde tutuklu bulundukları aktarıldı.

Konu ile ilgili yakalanan ve haklarında “Suç Eşyası Satın Almak” suçundan işlem yapılan Z.H., M.E.K. ve B.Ş., emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. Hırsızlık zanlısı D.Ç. ise “Hırsızlık” suçu kapsamında 3 Temmuz'da sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Öte yandan hırsızlık zanlısı D.Ç.'nin bisiklet çalma anları ve o bisikleti belediye otobüsünde taşıdığı anlar güvenlik kameralarınca da kaydedildi.