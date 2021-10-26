Çaldığı kıyafetleri giyince yakayı ele verdi

Bakırköy'de bir mağazadan çaldığı kıyafetlerle yeniden hırsızlık yapmaya kalkışan şüpheli yakalandı. Önce güvenlik kamerasına ardından polise yakalanan hırsız, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bakırköy'de geçtiğimiz hafta iki gün meydana gelen olayda, bir mağazasının iki farklı şubesine müşteri kılığında giren hırsız, askılardaki kıyafetleri çaldı. 3 hırsızlık olayının ardından hareket geçen polis ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Hırsızlık olayının aynı kişinin işlediğinin belirlenmesinin ardından çalışmalarına devam eden polis ekipleri, şüpheli şahsın hırsızlık için tekrar aynı mağazalara gelebileceğini düşünerek iş yerleri ve çevresini takibe aldı. Görüntülerdeki kıyafetleri giyen bir şahsın iş yerine geldiğini belirleyen ekipler, şüpheli şahsı takip etti. Şüpheli davranışlar sergileyen C.T. (33) durduruldu. Şüpheli şahsın çantasında yapılan kontrolde 1 adet deri mont ve kıyafet alarmı kesmede kullanılan 1 adet pense ele geçirildi. Montu Bakırköy'de bulunan alışveriş merkezindeki bir mağazadan çaldığını itiraf etti. C.T. “işyerinden hırsızlık” suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.