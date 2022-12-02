Çaldıkları çantayla yakalanan hırsız zehir taciri çıktı

İstanbul Fatih'te hırsızlık şüphelisinin bulunduğu adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, çalınan çantayla birlikte çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi. Yakalanan 2 şüpheliden 1'i çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin bir işyerinden içerisinde 2 adet cep telefonu bulunan çantayı çaldığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince “Açıktan Hırsızlık” suçu ile ilgili suç organizasyonlarının deşifre edilmesi ve şüpheli şahısların yakalanarak suçların önlenmesine yönelik Fatih ilçesinde çalışma yürütüldü. 30 Kasım tarihinde Fatih ilçesi Akşemsettin Mahallesinde bulunan bir işyerinden, içerisinde 2 adet cep telefonu olan çanta çalındı. İhbar üzerine polis ekipleri olay yerine giderek incelemelerini gerçekleştirdi. Çalışmalar neticesinde işyerinde bulunan güvenlik kamera kaydı görüntüleri detaylı bir şekilde incelendi. İnceleme sonucunda şüpheli S.A.'nın kimlik bilgileri tespit edildi.

Yapılan saha çalışmalarında şüpheli şahsın 1 Aralık tarihinde Yavuz Sultan Selim Mahallesinde bulunan bir adrese gittiği belirlendi. Polis edipleri adres ve çevresinde gerekli güvenlik önlemlerini alarak operasyon için harekete geçti. Düzenlenen operasyon sonucunda çantayı çalan S.A. isimli şahıs ve şahsın yanında bulunan S.K. isimli şahıs yakalanarak muhafaza altına alındı.

Adreste yapılan aramalarda çalınan çanta ve cep telefonları ile birlikte 40.8 gram esrar, 12 gram esrar tohumu, 4.15 gram metamfetamin, 4.45 gr extacy, 17 adet extacy hap ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar, adliyeye sevk edildi. S.K. isimli şahıs hakkında adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.A. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.