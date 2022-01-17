Çaldıkları motosiklete yakıt aldılar, yakayı ele verdiler

Güngören'de üzerinde anahtarı unutulan motosikleti çalan kişi, suç ortaklarıyla birlikte araca yakıt aldı. Ödemeyi kredi kartıyla yapan 5 hırsız, banka bilgileri yardımıyla yakalanırken, hırsızlık ve hırsızların motosiklete yakıt alma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay Güngören'de 5 Ocak'ta saat 20.30 sıralarında Merkez Mahallesinde meydana geldi. Bir apartmanın önünden anahtarı üzerinde unutulan motosiklet hırsızların hedefi oldu. Anahtarının üzerinde unutulan motosikleti fark eden hırsız harekete geçti ve aracı alarak olay yerinden kaçtı. Şikayet üzerine araştırma başlatan polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. İncelemeler sonucu, F.A. isimli şahsın motosiklet hırsızlığını gerçekleştirdiği, yanında bulunan arkadaşları ile bir akaryakıt istasyonundan motosiklete yakıt aldıkları belirlendi. Kredi kartı ile motosiklete yakıt alan şahısların adresleri banka üzerinden tespit edildi. F.A., U.C., S.Ç., H.C. ve B.C.T. isimli 5 şahıs, evlerinde yakalandı. Gözaltına alınan U.C., S.Ç., H.C. ve B.C.T. işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakılırken, F.A. isimli şahıs hakkında ise "Motosiklet Hırsızlığı” suçundan adli işlem başlatıldı. Öte yandan hırsızlık ve hırsızların araca yakıt alma anları güvenlik kamerasına yansıdı.