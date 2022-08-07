Cali'de Türk atletleri tarih yazdı

Kolombiya'nın Cali kentindeki Dünya U20 Atletizm Şampiyonası, organizasyonun 37 yıllık tarihinde Türkiye'nin en başarılı organizasyonu olarak tarihe geçti. Altı günlük şampiyonada dört madalya, dört de Türkiye rekoru çıktı.

Türkiye, 10 atletle gittiği Kolombiya'dan dört madalya ve sekiz finalle dönerken, bugüne dek organizasyondaki en başarılı sonucunu aldı. Ay-yıldızlı takım, tarihinde iki şampiyonlukla geldiği Cali'den bir seferde iki şampiyonluk çıkarırken, toplamda da dört madalya elde etti. Daha önce bir seferde en fazla iki madalya kazanabilen Türkiye, iki altın, bir gümüş, bir bronzla birlikte şampiyona tarihindeki madalya sayısını 14'e yükseltti.

Hem iki altın, hem de toplamdaki dört madalya ile rekorlarını yenileyen Türkiye, ayrıca sadece 10 sporcuyla katılmasına rağmen toplamdaki puan rekorunu da geliştirdi. Geçen yıl Kenya'nın başkenti Nairobi'de başarılı bir şampiyona geçirip bir altın, bir gümüş ve ilk sekiz içindeki sekiz atletiyle 26 puana ulaşan milliler, bu kez tam 32 puan topladı.

Dünya şampiyonluğu kazanan İsmail Nezir (400 metre engelli) ve Mazlum Demir'in (10 bin metre yürüyüş) yanı sıra gülleci Pınar Akyol, tarihte iki kez Dünya U20 madalyası kazanan ilk Türk atlet olurken, yürüyüşte üçüncü olan Hayrettin Yıldız da ilk kez büyük bir şampiyona mücadele etmesine karşın madalya çıkardı. Demir ve Yıldız, ayrıca şampiyonada Türkiye'nin ilk kürsü dublesine de imza attılar.

Çekiç atmada Emre Çiftçi'nin yedinciliği ve 200 metrede Anthony Smith'in sekizinciliği ile birlikte gelen puanlarla sıralamada 32 puana yükselen Milliler, Kenya'da 25 atletle topladığı 26 puanın üzerine çıkarak rekorunu geliştirdi.

Yeni rekorlar

Şampiyona U18 yaş grubunda olmasına rağmen çok başarılı yarışlar çıkararak 800 metrede yarı final, 1500 metrede final koşan Dilek Koçak iki Türkiye U18 rekoru kırdı. Dilek, 800 metrede 2:04.05, 1500 metrede ise bir önceki rekoru beş saniye geliştirdiği 4:14.90'lık dereceleriyle Cali'den ayrıldı. 200 metrede Anthony Smith, 20.83 ile 200 metre Türkiye U20 rekorunu yenilerken, 400 metre engellinin şampiyonu İsmail Nezir, 48.84'lük inanılmaz grafiğiyle bu daldaki Türkiye U20 rekorunu 0.54 saniye aşağı çekti. Nezir, Avrupa U20 rekorunu ise yalnızca 0.10 saniye farkla kaçırdı.