Çalık, MARUF'a konuşmacı olarak katıldı

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) tarafından bu yıl ilki düzenlenen Marmara Uluslararası Kent Forumu (MARUF), İstanbul Kongre Merkezi'nde başladı. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, forumda iki ayrı sunum gerçekleştirdi.

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) tarafından bu yıl ilki düzenlenen Marmara Uluslararası Kent Forumu (MARUF), İstanbul Kongre Merkezi'nde başladı. 3 Ekim'e kadar sürecek Türkiye'nin ilk kent forumunda; kamu - özel sektör, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler ve ilgili diğer paydaşlar bilgi birikim ve deneyimlerini katılımcılar ile paylaşacak. Etkinlik süresince 25 ülkeden 200'den fazla konuşmacı ve 3 binden fazla katılımcı ile gerçekleşecek forumda; teknik geziler, sergiler, canlı performans ve şehir oyunuyla katılımcılara zengin bir program içeriği sunulacak. İki yılda bir, uluslararası düzeyde yapılması planlanan kent forumunda ayrıca, BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda, kentsel hizmetler ve kent yönetimi konusunda farklı yaklaşımların bir arada değerlendirmesi hedefleniyor.

"Deprem aslında fiziksel dokuda ciddi hasarlara yol açıyor"

MARUF'un ikinci gününde Beylerbeyi 1 Salonu'nda düzenlenen ve Ulusal Proje Yöneticisi M.Sinan Özden operatörlüğünde gerçekleşen “Kentsel dayanıklılığa doğru: Yerel planlar ve uygulamalar” konulu oturuma, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın yanı sıra alanında uzman konuşmacılar katıldı. Oturumda yaptığı konuşmada, kentlerin canlı birer organizma gibi çalıştığını belirten Çalık, “Kentler de canlılar gibi gelişir, değişir ve dönüşür. Bu sürekli değişim ve dönüşüm hali aslında çevresel etkilerle de karşı karşıya gelen kentleri tıpkı canlılar gibi kendini dayanıklı olmaya sevk eder. İnsan hayatında olduğu gibi kentlerde de çıkmazlar, sorunlar, felaketler, yıkımlar ve trajediler yaşanabilir” ifadelerine yer verdi.

Konuşmasının devamında kentsel dayanıklılığa ve deprem felaketine de değinen Çalık; “Dayanıklı bir kent oluşturmak için biz yerel yöneticiler kapsayıcı olmak zorundayız. Yan yana durabilme halinin, aidiyetin, müşterek ve mülkiyet kavramlarının tekrar sorgulandığı ve tartışıldığı bir ortamda İstanbul'un çok önemli bir gerçeği depremle karşı karşıyayız. Deprem aslında fiziksel dokuda ciddi hasarlara yol açıyor ve kentsel sistemde de aksamalar yaşıyoruz ve neticesinde can ve mal kayıpları yaşıyor kentlerimiz. Yangın, kaos ve panik ortamı oluşuyor. Kentsel dayanıklılığı yerel yönetimlerin birinci felsefesi olarak önlerine almaları ve önemsemeleri gerektiğini düşünüyorum. İstanbul gerçekten bizim huzurla yaşamak istediğimiz bir kent” dedi.

"Hangi yıl nerede, nasıl bir yatırım olacağını Beylikdüzü Belediyesi olarak biliyoruz"

Beylikdüzü'ndeki projeleri gerçekleştirdiği sunumla anlatan Çalık, “Biz yeni dönemde Beylikdüzü'nü İstanbul'un nefesi haline getirmek için bir hedef koyduk ve İstanbul'un nefesi haline gelsin istedik. Çünkü biz insanımızın nefes alabildiği planlı kentleşmeyi çok önemsiyoruz. Bunun için en önemli ihtiyacımızın bütün faaliyetlerimizi ve hizmetlerimizi toparlayabileceğimiz, kentsel dayanıklılık birimi olduğunu biliyor ve bu birimi hayata geçirmek için adımlar attığımızı ifade etmek istiyorum. Beylikdüzü'nde projelerimizi çevre, eğitim, toplum, ulaşım ve kültür başlıkları altında toparladık. Bunların tamamını master planımızda belirledik. Hangi yıl nerede, nasıl bir yatırım olacağını Beylikdüzü Belediyesi olarak biliyoruz” şeklinde konuştu.

"Buna ABİS'i örnek vermek istiyorum"

Sunumda Beylikdüzü Belediyesi'nin hayata geçirdiği ABİS uygulamasına da değinen Çalık şunları söyledi: “Planlama, inceleme, risk ve hazırlık aşamaları ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Buna ABİS'i örnek vermek istiyorum. Bu sistem aracılığıyla olası bir afet anı ve sonrasında gerekli müdahalelerin etkin bir şekilde yapılabilmesini sağlayacağız. Tüm çalışmalarımızın neticesinde Beylikdüzü nasıl bir kent olacak? Hazırlanan, esneyebilen, değişebilen, dönüşebilen bir Beylikdüzü olacak.”