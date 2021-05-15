Çalıntı araçla evin bahçesine daldılar: Çocuklar ölümden kıl payı kurtuldu

Ümraniye'de çaldıkları araçla hız yapan şüpheliler bir evin bahçesine daldı. Bu sırada bahçede bisiklet süren çocuklar, ölümden kıl payı kurtuldu.

Olay, Ümraniye Muşmula Caddesi Cemil Meriç Mahallesi üzerinde saat 20.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 2 kişi park halinde bulunan Volkwagen marka bir aracı çaldı. Çalıntı araçla mahalle arasında hızla seyreden şüpheliler, direksiyon hakimiyetini kaybederek seyir halindeki 34 DS 7496 plakalı bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle çalıntı araç bir evin bahçesine daldı. Bu sırada bahçe bisiklet sürerek oyun oynayan 4 çocuk ölümden kıl payı kurtuldu. Yaşanan kaza mahallede büyük paniğe neden olurken, sokağa dökülen vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

5 çocuğu ölümden kurtardı

Çocukları arabanın altında kalmaktan kurtaran Mehmet Yiğit ise o anları anlatarak, "Ben bahçede arabamı yıkıyordum. Bir arabanın sokaktan hızla geçtiğini gördüm. O anda da çocuklar bahçede oyun oynuyordu. Arabanın tekrar sokağa döndüğünü görünce direksiyon hakimiyetini kaybedeceğini anladım. Çocukları hemen kenara çektiğim anda araba bahçeye daldı. Bisiklet ise arabanın altında kaldı. Ben müdahale etmeseydim en az 4 5 çocuk arabanın altında kalacaktı” diye konuştu.

Çaldıkları araçla kaza yapan şüpheli şahıslar, polis ekiplerince gözaltına alınarak karakola götürüldü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.