Çalışan deneyimine odaklanan 5 şirket daha Wellbees'e katıldı

Çalışanların daha iyi yaşamalarına katkı sunan yeni nesil çalışan esenliği platformu Wellbees'e şirket daha katıldı.

Çalışanların hem mesleki hem de kişisel hayatlarında bütünsel anlamda iyi olmalarını ifade eden çalışan esenliğine yönelik yatırım yapan şirketlerin sayısı hızla artıyor. Deloitte tarafından yapılan araştırmaya göre 2040 yılında sağlık kategorisinde yapılan harcamaların yüzde 66'sı esenlik odaklı gerçekleşecek. Türkiye'nin yanı sıra başta MENA ve Avrupa'da olmak üzere 17 ülkede faaliyet gösteren yeni nesil çalışan esenliği Wellbees aracılığıyla çalışanlarına esenlik deneyimi sunan şirketlerin arasına son olarak Erişim, Hyundai, Mercedes Benz Türk, SabancıDx ve TurkNet katıldı. Böylece platformun hizmet verdiği şirket sayısı 40'ın üzerine çıktı. Bu şirketlerde 100 bini aşkın kişi çalışıyor.

“Esenlik deneyimi hem çalışanlara hem de şirketlere fayda sağlıyor”

Platformun çalışanlarda ve şirketlerde oluşturduğu değere dikkat çeken Wellbees Kurucusu Melis Abacıoğlu, “ Platform olarak; sosyal, entelektüel, fiziksel, finansal, çevresel, duygusal, spiritüel ve mesleki olmak üzere esenliğin 8 boyutunu da bütüncül bir yaklaşımla ele alırken, yapay zeka algoritmamız ile her çalışana ayrı bir kişisel esenlik deneyimi yaşatıyoruz. Platform kullanıcılarının yüzde 82'si bir sağlıklı alışkanlık geliştiriyor, sosyalleştikçe kendilerini yüzde 10 daha iyi hissediyor. Bunlar bireylerde davranış değişimi oluşturduğumuza dair önemli göstergeler” dedi.

Abacıoğlu sözlerini şöyle sonlandırdı: “Diğer taraftan globalde yapılan araştırmalar, kendini iyi hisseden bir çalışanın yüzde 27 daha verimli çalıştığını, işe gelmeme oranının yüzde 54 azaldığını gösteriyor. ‘İyiyim' diyen çalışanların bulunduğu ortamları oluşturan şirketler, 2,2 kat daha yüksek ihtimalle finansal hedeflerini tutturuyor, 2,8 kat daha iyi değişime adapte oluyor, 3,2 kat daha çalışanlarını bağlılığını artırıyor. Dolayısıyla esenlik deneyimi hem çalışanlara hem de şirketlere fayda sağlıyor. Biz de platform olarak bu sürece katkı sağlamaktan mutluluk duyuyor, aramıza katılan yeni şirketlerin çalışanlarına da mutluluğun formülünü sunacak olmanın heyecanını yaşıyoruz” dedi.