“Çalışanlar artık sosyal yaşantılarını daha çok önemsiyor”

Başta uluslararası şirketler olmak üzere yerli ve yabancı müşterilere insan kaynakları yazılımları, danışmanlık gibi alanlarda hizmetler veren CottGroup Şirketler Grubu'nun Kurucu Ortağı Selim Tankut Akdağ, dünyada artık şirketlerin sürdürülebilirlik stratejilerine daha fazla odaklandığını ve çalışanların beklentilerinde de önemli değişiklikler olduğunu söyledi. Akdağ, “Günümüz iş dünyasının en çok önem verdiği konulardan biri de yenilikçi uygulamalar aracılığıyla çalışanların refahını artırmak” dedi.

Şirketlerin öncelikli gündem maddesi hâline gelen çalışan motivasyonun artırılması, farklı çalışma modellerini de beraberinde getiriyor. Sürekli değişen ve yenilenen teknolojiler çalışan motivasyonunu destekleyecek şekilde geliştiriliyor. Bordro outsource, insan kaynakları yazılımları, danışmanlık ve KVKK gibi alanlarda hizmetler veren YTÜ Yıldız Teknopark firmalarından CottGroup Şirketler Grubu'nun Kurucu Ortağı Selim Tankut Akdağ, modern dünyada şirketlerin artık sürdürülebilirlik üzerine daha fazla düşündüğünü söyleyerek “İnsan kaynakları ve bordro sürecini baştan sona otomatik hâle getirmek gerek. Geleneksel insan kaynakları uygulamaları radikal bir şekilde değişiyor.” diyerek, çalışan ve işveren açısından sektördeki değişimler hakkında da önemli bilgiler verdi.

“Şirketlerin hedefleri çalışan refahını artırmak”

Danışmanlık, outsource (dış kaynak), teknoloji ve eğitim sektöründe faaliyet gösteren CottGroup, Türkiye pazarına yeni girecek organizasyonlara ve lokal müşterilere; organizasyonel süreçlerde destek veriyor; İK alanındaki ihtiyaçlarından, bordro süreci ve yazılım ihtiyaçlarına kadar tüm hizmetleri uçtan uca sağladıklarını ifade eden Selim Tankut Akdağ, “Grubun gücü; tek bir servis tanımı, tek bir fatura ve tek bir tedarikçi konforunu müşteriye sağlamak. Yıldız Teknopark'ta geliştirdiğimiz Informasoft İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi ve Bordromat Bordro Süreç Yönetim Sistemi yazılımlarımız tamamen bulut tabanlı, yeni nesil insan kaynakları ve bordro uygulamalarıdır. Ürünlerimizi tercih eden ve Türkiye'de Ofisi olan birçok Global 500 firması mevcut. Bu başarımızın ana etkeni, yazılımlarımıza en yeni teknolojileri aktarmamız ve modern dünyada organizasyonların insan kaynakları süreçlerinde otomasyon ve çalışanın süreçlere katılımının öneminin farkında olmalarıdır. Bunun yanında, günümüz insanı da farklılaşan ekonomik, sosyal, kültürel ve psikolojik etkiler nedeniyle günlük yaşantısında kendine daha fazla zaman ayırmak istiyor. Diğer bir deyişle bireyler de sosyal yaşantılarını daha iyi bir noktada konumlandırmak istiyor. Artık, kendimize zaman ayırmak, doğada daha fazla zaman geçirmek, daha hızlı seyahat etmek, daha iyi bir sağlık hizmeti almak, daha hızlı çalışmak, daha doğru ve verimli iş süreçleri ile stres ve kaosu ortadan kaldırmak temel bireysel amaçlarımız arasında bulunuyor. Bu beklentileri dikkate aldığımızda, günümüz iş dünyasının en çok önem verdiği konu olan çalışan refahı ve sosyal anlamda da toplumun refahı için ortak amaçların kesişim kümesi karşımıza çıkıyor. İşte kurumların odağındaki inovasyon çalışmaları bu kesişim kümesinden hareketle hedef belirlemek olarak şekilleniyor” dedi.

“Karşımızda daha özgür ve konfora daha fazla önem veren bir kuşak var ”

Faaliyet gösterdikleri alanlarda “Dünya Lideri” olan global network ve ortaklıkları aracılığıyla müşterilerine yenilikçi çözümleri sunduklarını belirten Selim Tankut Akdağ, sektörün geleceği hakkında şunları söyledi; “Özgür, iş-yaşam dengesine daha fazla önem veren bir kuşak var karşımızda ve gelecek kuşaklar da muhakkak farklı beklentilerle iş yaşantısında olacaklar. Çalışanın beklentilerine uygun ve mobiliteyi destekleyen sistemler ortaya koymak konusunda istekli olmalıyız. Yani şöyle düşünün; bir çalışan hibrit çalışma şeklinde günün bir kısmını evde, bir kısmını kafeteryada ve bir kısmını da ofiste geçirebiliyor. Biz bu farklı zamanlarda, farklı lokasyonlarda bulunan çalışanların ücret bordrolarını üretiyoruz. Bordrolar için zaman verilerini içeren puantaj bilgisi hazırlanırken, çalışanın hangi zamanı nerede geçirdiği de devamlılık takibinin sağlanması bakımından dikkate alınıyor. Dolayısıyla, yeni nesil sistemlerde mobil cihazlar üzerinden giriş-çıkış (check-in, check-out) işlemleri süreçlerini takip edebiliyorsunuz. Örneğin, uzaktan çalışan bir kişi ben “x” saatinde işe başladım şeklinde sistemden giriş yapabiliyor veya mola verdim (check-in/check-out) diyebiliyor. Hibrit çalışma modelinde kişilere bir esneklik vermelisiniz. Uzaktan çalışma modeli ile verimliliğin arttığını gözlemliyoruz. Bu gözlemimizi, kendi yazılımlarımız yani zaman takip sistemi, performans yönetim sistemlerimiz de destekliyor.”

“Tüm süreçleri kontrol eden bir mekanizma”

Türkiye'de ve dünyada kişisel verilerin korunması alanının çok önemli bir hâle geldiğinin altını çizen Selim Tankut Akdağ, verilerin güvenli ortamlarda barındırılmasının ve işlenmesinin oldukça önemli olduğunu vurguladı. Akdağ, “Bu çerçevede gizlilik ve güvenliğe yaptığımız yatırımlar artıyor. Teknoloji ilerledikçe sistemler daha karmaşık ve maliyetli bir hâle geliyor, bu duruma uygun olarak da altyapılar geliştirmek gerekiyor. Bordro özelinde konuşacak olursak; bordro, multidisipliner bir yapı. Çalışanın ücretiyle alakalı bir süreç. Eğer organizasyonlar çalışanın doğru ve zamanında ücret almasını, ayrıca puantajdan hesaplamaya kadar olan sürecin en hızlı şekilde gerçekleşmesini istiyorlarsa bordro süreci konusunda yeni stratejilere ihtiyaç duyabilirler. Çünkü bordro, çalışanın; performansına, bağlılığına, verimliliğine doğrudan etki ediyor. Demek ki doğru hesaplama ve zamanında ödeme yapmak hem çalışan hem de organizasyonlar için çok önemli. Bordro süreci, ödemeler bakımından finansa, giderler bakımından muhasebeye, ücretlendirme ve yan hakların yönetimi gibi fonksiyonlar bakımından tüm insan kaynakları ve yönetim stratejilerine etki eden bir süreç. Bir yandan da vergi, sosyal güvenlik ve iş hukuku nedeniyle çeşitli kurumlarla olan bildirge ve beyanname süreçlerinizi doğru yönetmelisiniz. Böyle olunca da geleneksel yapılardan ziyade güçlü bir otomasyona ihtiyaç duyacaksınız. Biz de uçtan uca, yani personelin ilk işe girişinden, çıkışına kadar bütün süreçleri çok iyi kurgulayan yapılar geliştiriyoruz” dedi.

“Artık herkesin bir avatarı olacak”

‘Bordromat' isimli bordro süreç yönetimi sistemiyle şirketlerin ileri teknoloji, güvenlik ve yüksek hız ihtiyaçlarını fazlasıyla karşıladıklarını söyleyen Selim Tankut Akdağ, “Bordromat, günümüz bordro programlarından çok farklı bir noktada. O nedenle eğitimleri de yeni nesil teknolojilere uygun bir yapıya getirmeye çalışıyoruz. Bordromat'ın eğitim setlerini MetaHuman ile tasarlıyoruz. Bordro eğitimlerini 3D realistik görünümde, gerçek mimik ve hareketleri uygulayabilen MetaHuman karakterlerle çözmeye çalışıyoruz. Yeni nesil, dijital karakterlere ve onlarla sunulan medyaya çok aşina. Genç kuşağın çeşitli platformlarda etkileşim için avatar kullanımı sanal iş dünyasının kapılarını açıyor. Kurumlar, metaverse uygulamaların evreninde var olmak istiyor. Bizim gözlemlerimiz ve analizlerimiz de metaverse uygulamalar başlığı altında toplayabileceğimiz ürün ve hizmetlerin git gide yükseldiği yönünde. Bordromat'a olan yüksek ilginin başlıca nedeni, kesinlikle tüm bordro sürecini yeniden yorumlayan bir süreç yönetimi sistemi olması. Yapay zekâ ile bordro uzmanını yönlendiren, hata yapmasını engelleyen, doğru ve hızlı bir bordro hesaplaması sağlayan bu yapı için çok çalıştık. En üst seviyedeki beklentileri de karşılayacak gizlilik ve güvenlik altyapısı sunmamızın önemli bir fark oluşturduğunu düşünüyoruz. Türkiye'de Bordromat'ın çok büyüyeceğini ön görüyoruz. Dünyanın önemli şirketleri Türkiye'deki organizasyonlarında ürünümüzü kullanmaya başladılar. Bu ilginin başlıca nedenleri; entegrasyon kabiliyetlerimiz, uyumluluk ve global raporlama yetkinliğimizdir” şeklinde konuştu.