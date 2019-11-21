Çalışma alanlarına özel tasarlanan cam dekorasyon ürünleri beğeniye sunuluyor

Yeni yıla yaklaşılırken, Fy-shan Glass Studio tarafından çalışma alanlarının dekorasyonunda kullanılmak üzere masalarının vazgeçilmez objeleri farklı bir bakış açısı ile tasarlandı. 27 Kasım Çarşamba günü, Glassy Treasures başlığıyla tanıtımı yapılacak olan koleksiyon için görsel danışman İrem Tanman sergi salonunu özel olarak kurguladı. Etkinlikte Fy-shan Glass Studio kurucusu Felekşan Onar, Sanayi 313'un kurucusu iç mimar Enis Karavil'i güzel bir sohbet eşliğinde misafir edecek.

Fy-shan Glass Studio'nun kurucusu ve Türkiye'nin önde gelen cam sanatçılarından Felekşan Onar, koleksiyona eklenen yeni ürünlerle ilgili şunları söyledi: "2019 yılını tamamlarken Fy-shan Glass Studio olarak her biri tek tek, büyük bir özen ve emekle ortaya çıkarılan ürünlerin çalışma alanlarına renk katacağına inanıyoruz. Tüm camseverlere, şans ve bolluk simgesi minik kurbağanın üstüne tünediği cam kürelerin, yeni yılda hayal etmeye devam edebileceğimiz şans ve sevgi dolu günler getireceğine inanıyorum."

Koleksiyon ile ilgili yapılan bilgilendirmede; murano üfleme tekniklerinin kullanılarak üretilen cam kutu, her kutuya özel olarak elle üretilen ahşap kapaklarla bir bütünlük oluşturuyor. Puro aksesuarları arasında yer alan kesici gibi aletlerin de yer bulacağı sıra dışı bir tabla tasarımını ortaya koyan Fy-shan Glass Studio, siyah, alabaster, mor, vizon ve lacivert gibi tok renkleri tercih edildi. Sonbahar ve kış aylarının etkisiyle kapalı alan kullanımın arttığı sene sonu döneminde çokça kullanabilecek aform vazolar ise tamamı özgün ve her biri birbirinde farklı yapılarıyla özel davetlerde dikkat çekici bir detay olarak öne çıktığı kaydedildi. Güç ve liderlik sembolü aslan ise en beğenin koleksiyonlardan 'Animal Kingdom' içinde yerini aldı.