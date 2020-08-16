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Çalışma nedeniyle kapatılan D-100 karayolu trafiğe açıldı

Edirnekapı Metrobüs İstasyonu’nda yapılan yeni üst geçit çalışması nedeniyle gece boyunca trafiğe kapatılan D-100 karayolu, sabah saatlerinde yeniden açıldı.

Edirnekapı Metrobüs İstasyonu'nda yapılan yeni üst geçit çalışması nedeniyle gece boyunca trafiğe kapatılan D-100 karayolu, sabah saatlerinde yeniden açıldı.


Edirnekapı Metrobüs İstasyonu'ndaki yeni yaya üst geçidi çalışmasının ikinci etabı kapsamında gece 01.00 itibariyle D-100 karayolu Edirnekapı mevkii trafiğe kapatılmıştı. Sürücüler alternatif yollara yönlendirilirken, yapılan çalışmaların ardından sabah saatlerinde yol yeninden trafiğe açıldı.

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