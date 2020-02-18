İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çalışma sırasında doğal gaz borusu patladı, büyük tehlike atlatıldı

Beylikdüzü’nde İSKİ ekiplerinin çalışması sırasında doğal gaz borusu patladı.

Beylikdüzü'nde İSKİ ekiplerinin çalışması sırasında doğal gaz borusu patladı. Gaz kaçağı ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede durduruldu.


Olay Yakuplu Mahallesi 92'nci sokakta yaşandı. İSKİ ekipleri sokakta alt yapı çalışması gerçekleştirdiği esnada kepçenin çarptığı doğal gaz borusu patladı. Boru içindeki gaz ortaya çıktı. Uzun süre havaya çıkan gazı İGDAŞ ekipleri olay yerine gelerek durdurdu. Patlayan borunun tamir edileceği öğrenildi. Borudan gazın çıktığı esnada etrafta yanıcı maddenin bulunmamasıyla büyük bir tehlike atlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.