İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin ilk bebeği “Defne Sakura” dünyaya geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan yaptığı paylaşımla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde ilk bebeğin dünyaya geldiğini ve ailesi tarafından Defne Sakura isminin verildiğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde ilk bebeğin dünyaya geldiğini ve ailesi tarafından Defne Sakura isminin verildiğini duyurdu.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi'nde ilk bebeğin dünyaya geldiğini ve ailesi tarafından Defne Sakura isminin verildiğini duyurdu. Fahrettin Koca, bebeğin görüntüsüne yer verdiği paylaşımda şu ifadeleri kullandı:


“Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi'nde dün ilk bebek dünyaya geldi. Bebeğe biricik ablası tarafından Defne, annesi tarafından Sakura adı verildi. Hoş geldin, dünyaya umut getirdin Defne Sakura. Tuğba ve Ömer Sönmez çiftini kutluyoruz.”

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.