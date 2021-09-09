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Camdan çıkarak mermerin üzerinde oturan çocuğun tehlikeli oyunu kamerada

Başakşehir Kayaşehir’de metrelerce yükseklikteki apartmandaki dairenin açık bırakılan penceresinden çıkarak dakikalarca mermerin üzerinde oturan küçük çocuğun tehlikeli oyunu yürekleri ağza getirdi.

Başakşehir Kayaşehir'de metrelerce yükseklikteki apartmandaki dairenin açık bırakılan penceresinden çıkarak dakikalarca mermerin üzerinde oturan küçük çocuğun tehlikeli oyunu yürekleri ağza getirdi.


İddiaya göre Başakşehir Kayaşehir'de yüksek katlı bir binanın açık penceresinden dışarıya çıkan küçük çocuk, mermerin üzerinde dakikalarca tek başına kaldı. Ara ara çocuğun ayaklarının boşluğa düştüğü anlar görüldü. O esnada dairede başka birilerinin olup olmadığı bilinmezken, çocuğun yürekleri ağza getiren görüntüleri sosyal medyada tepki topladı.

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