Camide ayakkabı hırsızlığı güvenlik kamerasında

Beykoz'daki bir camide cemaat namaz kılarken bir şahıs ayakkabılıkta bulunan ayakkabıyı çaldı. Telefonla konuşur gibi yaparak ayakkabıyı çalan hırsız güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedilirken, ayakkabısı çalınan şahıs namazdan çıkınca şaşkına döndü.

Beykoz'daki bir camiye namaz kılmak için giren Sezai Arslan (49), namaz çıkışında ayakkabılarını koyduğu dolapta bulamadı. Önce başka birinin yanlışlıkla kendi ayakkabısını giydiğini düşünen Arslan, güvenlik kamerası görüntülerini izleyince yaklaşık 600 lira değerindeki ayakkabının güpegündüz çalındığını gördü.

Konuyla ilgili konuşan Sezai Arslan, “Abdest aldıktan sonra camiye çıktım ve ayakkabılarımı ayakkabılığa bıraktım. Namazı kılmaya girdik. Bir 10 – 15 dakika sonra namaz bitti. Çıkışta ayakkabılıklara baktım, hiçbirinde ayakkabımı göremedim. Birisi yanlışlıkla giymiş olabilir dedik çünkü yanında başka bir ayakkabı daha vardı. Bekledik ama sonuç alamadık. Cami imamıyla görüştük, kameralara baktık. Bir tane kel kafalı burada telefonla görüşür gibi yapıyor. Hatta kameraya falan da bakıyor. Birkaç görüşme yaparmış gibi hareket ettikten sonra bir fırsatını buldu, kapağı açtı. İki çift ayakkabı vardı, birini gözüne kestirmiş. Benimkini alıyor, pahalı bir ayakkabıydı. Burada giyiyor. Çıkarken bir daha bakıyor ve basıp gidiyor” dedi.

Öte yandan zanlıyı çevrede tanıyan kimsenin çıkmadığını belirten Arslan, şikayetçi olmadığını belirtti. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şahıs uzun süre telefonla konuşur gibi yapıyor. Ardından hırsız ayakkabıyı çalıp giyerek camiden uzaklaşıyor.