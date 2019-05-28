Camilerde Ramazan uykusu

İstanbul'da sıcak havadan yorulan oruçlu vatandaşlar camilerde uyuyarak iftar saatini bekliyor.

İstanbul'da Ramazan ayının son günleriyle birlikte etkisini artıran sıcak havalar oruç tutan vatandaşları da etkiledi. Sıcak havalardan yorulan vatandaşlar Osmanlı döneminde inşa edilen kalın duvarlı serin camilerde ve cami avlularında uzanarak iftar saatini bekliyorlar.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ikazlardaki mevsim normalleri üzerindeki sıcaklar geldi. İstanbul'da bugün hava sıcaklığı 30 dereceyi gördü. Kentteki çok sayıda caminin avlusunda ve içerisinde uyuyan oruçlu vatandaşlar da dikkat çekti. Bu arada İl Müftülüklerinin belirlediği bazı camilerde vatandaşlarda Ramazan ayının son günlerinde itikafa girdiler. Camide kalmaya, itikafa niyyet ederek girenlerin cami içerisinde uyumalarının uygun olduğu belirtildi. Osmanlı alimleri cami içerisine namaz kılmak için girenlerin, dünya kelamı konuşmalarının yasak olduğunu, uyumalarının da mekruh olduğuna ilişkin fetvaları bulunuyor. Ancak, yolcu ve misafir olanların (seferiler) camide uyumalarına müsaade ediliyor.