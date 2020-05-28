Camilerde son hazırlıklar tamamlandı

Kararla birlikte harekete geçen Sultangazi Belediyesi, Cuma namazı kılınacağı belirlenen ilçedeki 21 camide temizlik ve dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

Türkiye, mücadele ettiği korona virüs salgınında normalleşme adımlarını hayata geçirmeye devam ediyor. İçişleri Bakanlığı, berber ve kuaförlerin hizmete açılmasının ardından yayınladığı genelge ile camilerin de cemaatle ibadete açılacağını duyurdu. Korona virüs tedbirleri kapsamında uzun süredir kapalı olmasına rağmen ilçedeki ibadethanelerin dezenfekte ve temizlik çalışmalarını ihmal etmeyen Sultangazi Belediyesi, kararla birlikte çalışmalarına hız verdi. İlçede Cuma namazının kılınacağı açıklanan 21 cami dezenfekte edildi. Ekipler camilerin içi, avlusu ve vatandaşların kullanacağı alanlarda temizlik, yıkama ve dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak şimdilik cami avlusunda kılınacak olan cemaatle namaz için son hazırlıklar tamamlandı.

Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, normalleşme sürecinde vatandaşın çok dikkatli olması gerektiğini belirtti. Başkan Dursun, “Camilerimizde uzun bir süre sonra cemaatle namaz kılacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Rehavete kapılarak tedbiri elden bırakmayalım. Maske ve eldivenlerimizi ihmal etmeyelim. Bu salgını bitirecek olan, alacağımız önlemlerdir” diye konuştu.

Başkan Dursun, camilerin düzenli olarak dezenfekte edildiğini ve süreç sona erene kadar çalışmaların devam edeceğini söyledi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre cami ve mescitlerde cemaatle birlikte yalnızca öğle, ikindi ve cuma namazları kılınacak. Diğer vakitlerde bireysel olarak namaz kılmak isteyenler için cami ve mescitler açık tutulacak.