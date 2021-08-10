Camille Chapeliere TransAnatolia için geliyor

Dünyanın en zorlu rallilerinden biri olarak değerlendirilen TransAnatolia Ralli Raid, 11'inci yılına Eskişehir'den başlıyor. 13-21 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek ve Kars'ta tamamlanacak 2300 kilometrelik yarışta, 44 otomobil, kamyon, motosiklet, SSV ve Quad kategorilerinde şampiyonlar belli olacak. 14 farklı ilin doğal güzelliklerini de ziyaret edecek TransAnatolia'da, Red Bull sporcusu Camille Chapeliere motosiklet kategorisinde mücadele edecek.

Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı izni ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu desteğiyle düzenlenen dünyanın en zorlu rallilerinden biri olarak değerlendirilen TransAnatolia Ralli Raid, 14 Ağustos Cumartesi günü Eskişehir'de start alıyor. Doğanın ayrıcalık sunduğu panoramik manzaralar, tarihin hüküm sürdüğü yüz yıllık eserler yani doğa, tarih ve kültürü bir araya getiren zorlu mücadelenin şampiyonları 21 Ağustos'ta ‘Serhat Şehir' Kars'ta belli olacak.

Bu yıl 11. kez düzenlenecek rallide katılımcılar 2300 kilometrelik parkuru geride bırakmaya çalışacak. 44 otomobil, kamyon, motosiklet, SSV ve Quad kategorilerinde 88, Raid kategorisinde 31 araç, Eskişehir'den Çorum'a, Erzincan'dan Erzurum'a, son olarak da Kars'a giderek mutlu sona ulaşmaya çalışacak.

TransAnotolia Rally Raid'in bu seneki zorlu parkurunda Red Bull sporcusu Camille Chapeliere de motosiklet kategorisinde şampiyonluk arayacak. Özellikle kum zemindeki performansıyla dikkat çeken Fransız sporcu, geçen sene de Türkiye'de yarışmıştı. Kariyerinde Fransa Kum Şampiyonası'nda şampiyonluğu bulunan Chapeliere, ikonik Enduropale Touquet'de de podyuma çıkmayı başarmıştı.

Chapeliere: "Türkiye bana çok şey kattı"

Geçen sene TransAnatolia Rally Raid'e katılarak önemli bir tecrübe edindiğini belirten Chapeliere, “Kariyerimin ilk ralli raid yarışını geçen sene TransAnotolia'ya koştum. Beklediğim gibi güzel ve zorlu bir yarış olmuştu. Türkiye'de çok şey öğreneceğimi düşünüyordum ve öğrendim de. Türkiye bana çok şey kattı. Hedefime doğru ilerliyorum. Bu sene rota farklı olsa da burada beklediğimi almak istiyorum” diye konuştu.