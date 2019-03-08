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Çamlıca Cami Regaib Kandil'inde havadan görüntülendi

Çamlıca Cami’nde Regaib Kandil’i havadan görüntülendi.

Çamlıca Cami'nde Regaib Kandil'i havadan görüntülendi. Çamlıca Cami havadan görüntülerle kendine hayran bıraktı.


Yapımı 6 yıl süren Çamlıca Camii'nde ilk ezan okunmasının ardından, Regaib Kandil'i programı gerçekleştirildi. Regaib Kandil'i dolayısı ile birçok vatandaş Çamlıca Cami'ne akın etti. Bu kapsamda İstanbul Büyük Şehir Belediyesi tarafından Regaib Kandil'inde Çamlıca Cami havadan görüntülendi. Havadan görüntülerle Çamlıca Cami kendine hayran bıraktırdı.

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