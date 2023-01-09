Çamlıca Camii otoparkına stoklanan araçlar kaldırıldı

Olayın haber yapılmasının ardından araçların kaldırılarak otoparkın boşaltıldığı görüldü.

Son yıllarda vatandaşlar sıfır araç bulmakta zorluk yaşarken Çamlıca Camii otoparkında bir filo şirketine ait olduğu iddia edilen onlarca aracın stoklandığı görüldü. Bir vatandaşın çektiği görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı. Stoklandığı iddia edilen araçların haber yapılmasının ardından otomobillerin kaldırıldığı ve otoparkın tamamen boşaltıldığı görüldü.