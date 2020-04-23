Çamlıca Camii'nde korona virüsü nedeniyle ilk teravih namazı kılınmadı

Korona virüsü nedeniyle kapalı olan Çamlıca Camii'nde ilk teravih namazı kılınamadı. Teravih namazı kılınmayan Çamlıca Camii havadan görüntülendi.

Korona virüsü tedbirleri kapsamında Çamlıca Camii'nde de teravih namazı kılınmadı. Teravih namazı kılınmayan Çamlıca Camii'nin mahyasına "Hoşgeldin Ya Şehri Ramazan" ,"Oruç Arınmaktır" yazıldı.

Öte yandan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin kuruluşunun 100. yılı anısına caminin mahyası Türk bayrağı ile süslendi.