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Çamlıca Gişeler'de trafik denetimi: Polis ekipleri çocuklara çikolata ve düdük verdi

İstanbul Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bayram öncesi Çamlıca Gişeler’de yaptığı trafik denetiminde çocuklara düdük ve çikolata ikram etti.

İstanbul Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bayram öncesi Çamlıca Gişeler'de yaptığı trafik denetiminde çocuklara düdük ve çikolata ikram etti. Sürücülere ise "öncelik yayanın, öncelik hayatın" yazılı el broşürleri dağıtıldı.


İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği genelge kapsamında İstanbul Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Çamlıca Gişeler'de Kurban Bayramı'nın arefe gününde trafik denetimi yaptı. Araçları durduran polisler, bayram tatiline giden sürücülere trafik kuralları ile ilgili mesajlar içeren çikolata ve "öncelik yayanın, öncelik hayatın" konularını içeren el broşürleri dağıttı. Araçtaki çocuklara ise ebeveynlerinin trafik kurallarına uymaması durumunda onları uyarmaları için kırmızı düdük verildi. Denetimde sürücülere sürüş boyunca emniyet kemeri takmaları, aşırı hızdan kaçınmaları, uykusuz ve yorgun araç kullanmamaları konusunda bilgilendirme yapıldı.


Öte yandan, polis ekipleri tarafından yapılan trafik denetimi havadan görüntülendi.

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