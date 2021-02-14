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Çamlıca Tepesi beyaza büründü

İstanbul’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, Çamlıca Tepesi’ni de beyaza bürüdü.

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, Çamlıca Tepesi'ni de beyaza bürüdü.


İstanbul'da gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı. Anadolu Yakası'nda yüksek kesimlerin yanı sıra kent merkezinde de kar yağışı etkisini gösteriyor. Yağış nedeniyle binaların çatıları, yollar ve Çamlıca Tepesi beyaza büründü. Çamlıca Tepesi'nden boğaza doğru yoğun sisin olduğu görülürken, ekipler bölgede karla kaplanan yolları temizledi.

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