İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çamlıca Tepesi'ndeki anten vericiler sökülmeye başlandı

İstanbul Üsküdar’da bulunan Çamlıca Tepesi’ndeki eski anten vericilerin sökümüne başlandı.

İstanbul Üsküdar'da bulunan Çamlıca Tepesi'ndeki eski anten vericilerin sökümüne başlandı. Sökümü başlanan anten vericiler havadan görüntülendi.


Küçük Çamlıca'ya yapılan TV-Radyo Kulesi geçtiğimiz hafta yayınlar başlamıştı. Şimdi Çamlıca Tepesi'nde bulunan ve İstanbul silüetine büyük bir iz bırakan eski vericiler sökülmeye başlandı. Büyük Çamlıca Tepesi'nde yer alan çok sayıda anten verici ekiplerin çalışmaları ile sökülüyor. Söküme başlanan anten vericileri havadan görüntülendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.