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Çamlıca'da karlı havayı fırsat bilen turistler bol bol fotoğraf çekildi

İstanbul’un bir çok ilçesinde etkili olan kar yağışı Çamlıca tepesinde de etkili olurken, gezmeye gelen turistler karlı havanın keyfini çıkardı.

İstanbul'un bir çok ilçesinde etkili olan kar yağışı Çamlıca tepesinde de etkili olurken, gezmeye gelen turistler karlı havanın keyfini çıkardı.


Bir anda lapa lapa yağmaya başlayan kar, Üsküdar'ın seyir tepesi olan Çamlıca tepesinde de eşsiz bir görüntü oluşturdu. Bu durumu fırsat bilen turistler ise karlı havada bol bol fotoğraf çektirdi. Lapa lapa yapan kar çimlerin bir kısmını ise beyaza bürüdü. Kar yağışı Çamlıca tepesinde etkisini sürdürüyor.

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