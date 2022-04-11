İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Can Bartu kabri başında anıldı

Fenerbahçe’nin efsane isimleri arasında yer alan Can Bartu, ölümünün 3.

Fenerbahçe'nin efsane isimleri arasında yer alan Can Bartu, ölümünün 3. yılında kabri başında anıldı.


Sarı-lacivertlilerin resmi sitesinden yapılan paylaşımda, "Kulübümüzün tarihinde çok önemli bir yeri olan, adı Fenerbahçemiz ile özdeşleşmiş efsanemiz Can Bartu, aramızdan ayrılışının 3. yılında mezarı başında anıldı. Karacaahmet Mezarlığı'nda gerçekleştirilen anma törenine Bartu ailesinin yanı sıra Genel Sekreterimiz Burak Çağlan Kızılhan, Yönetim Kurulu Üyemiz Simla Türker Bayazıt, kulüp çalışanları ile ile sevenleri katıldı. Merhumun ruhuna okunan duaların ardından anma töreni tamamlandı" denildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.