İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Can Bonomo hayranlarıyla buluştu

Can Bonomo Akasya’da sahne aldı.

Can Bonomo Akasya'da sahne aldı.


Akasya, beşinci yaşını kutladığı Akasya Kar Festivali'nde Can Bonomo'yu ağırladı. Eski ve yeni şarkılarını seslendiren Bonomo'yu yüzlerce seyirci coşkuyla karşıladı. Misafirlerini birbirinden eğlenceli, aksiyon dolu etkinlikleriyle


ağırlayan Akasya'da ringo rampası ve serbest düşüş kulesi başta olmak üzere eğlenceli aktiviteler yer aldı. Festivalin ikinci gününde Can Bonomo renkli müzikal sahnesiyle ziyaretçilerle buluştu.


Sahnede büyük bir coşkuyla karşılaşan Bonomo, "Akasya'nın beşinci yaşını kutlamak için buradayız" ifadesini kullandı. Tüm şarkılarını misafirlerle birlikte seslendiren Bonomo, Nisan ayında çıkacak olan yeni albümünün


heyecanını paylaştı. Bonomo, doğumu ve vefatı mart aylarında gerçekleşen usta oyuncu Sadri Alışık'ı unutmadı ve 'Ali Baba ve Kırk Haramiler' şarkısı ile andı.


Snowboard sporcuları 90 ton karla yapılacak platformda tüm becerilerini sergilediği festivale binlerce seyirci katılım gösterdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.