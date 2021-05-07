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Can Çobanoğlu'nun babası son yolculuğuna uğurlandı

A Milli Takım eski menajerlerinden Can Çobanoğlu’nun babası Hıfzı Çobanoğlu, son yolculuğuna uğurlandı.

A Milli Takım eski menajerlerinden Can Çobanoğlu'nun babası Hıfzı Çobanoğlu, son yolculuğuna uğurlandı.


Zincirlikuyu Camii'inde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Kulübü İletişimden Sorumlu Başkan Danışmanı Erol Kaynar ve Can Çobanoğlu'nun yakınları katıldı.


97 yaşında hayatını kaybeden Hıfzı Çobanoğlu, kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

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