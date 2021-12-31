'Can Dostlar Ofisi' yeni yılda hizmete açılacak

Kağıthane Belediyesi, sokak hayvanları için ‘Can Dostlar Ofisi' adıyla yeni bir rehabilitasyon merkezi açmaya hazırlanıyor. Ofiste; sokak hayvanlarının tedavi, bakım ve beslenme gibi birçok ihtiyacı karşılanacak.

Kağıthane Belediyesi, sokak hayvanları için modern ve çevreci bir bakışla yeni bir bakım ve rehabilitasyon merkezini “Can Dostlar Ofisi” adıyla açmaya hazırlanıyor. Ofiste sokak hayvanlarının tedavi, bakım ve beslenme gibi birçok ihtiyacı karşılanacak. Can Dostlar Ofisi yaklaşık 5 bin metrekare alanda, bin 200 metrekaresi kapalı alan, 3 bin 800 metrekaresi açık ve yeşil alan olacak şekilde inşa ediliyor. Merkezde muayene ve teşhis bölümleri, ameliyathaneler, kedi ve köpekler için ayrı ayrı olmak üzere tedavi ve bakım bölümleri, aşevi, depo, teknik oda ve ofis bölümleri bulunacak. Rehabilitasyon merkezinde 170 kedi, 75 de küçük ve büyük ırk köpekler için tedavi, bakım ve geçici barınma alanları yer alacak. Kağıthane Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri Birimi; sokaktan aldığı hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne yerleştirerek kısırlaştırma, numaralandırma, aşılama ve tedavilerini yapacak. Ayrıca vatandaşlar muayene ve tedavisi yapılmış sokak hayvanlarını isterlerse buradan sahiplenebilecek.

“Sokak hayvanları için özel bir mekan oluşturuyoruz”

Sokak hayvanları için oluşturulan proje ile ilgili bilgileri paylaşan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, “Bizim seçim öncesinde söz verdiğimiz 53 projenin içinde Can Dostlar Ofisi projemiz vardı. İlçemizde bulunan vatandaşlarla ve hayvanseverlerle istişare ederek güzel proje hazırladık ve bu proje kapsamında da 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde buranın temelini attık. İnşallah 2022 yılının mayıs ayı içerisinde buranın açılışını yapacağız. Çok özel bir bina oluyor. Şehrin tam mekanında, tam ormanın yanı başında, ilçemizin de merkezinde güzel bir yer oluşuyor. Bu mekanın içinde sokak hayvanları için hem aşevi hem tedavi ünitelerinin, ameliyathanelerinin olduğu ve onların bakımlarının yapılabildiği özel bir mekan oluşturuyoruz” dedi.

“Rehabilite ederek sokak hayvanlarımızın huzurlu bir şekilde yaşamalarına imkan sağlayacağız”

İlçedeki sokak hayvanlarının ihtiyaçları doğrultusunda hareket ettiklerini belirten Başkan Öztekin, “Şimdi kış aylarının içerisindeyiz. Hem yemek ihtiyaçları hem soğuktan korunma ihtiyaçları var. Bunlarla ilgili biz sokaklarımızda hayvanseverlerimiz tarafından istenilen özellikle onların bakımları için kulübe talepleri var, bu dönem içerisinde binden fazla kulübeye dağıtım gerçekleştirdik. Amacımız, sokaktaki hayvanlarımızı sahiplendirmeye ve sokakta yaşlı, bakımsız sokak hayvanların tedavilerini doğru bir mekanda yapmak açısından özel bir tasarım geliştirdik. Burada rehabilite ederek de sokak hayvanlarımızın huzurlu bir şekilde yaşamalarına imkan sağlayacağız” şeklinde konuştu.