Can dostu köpeklere özel otel hizmeti

Çekmeköy'de 2 yıldır faaliyet gösteren özel bir köpek oteli, müşterilerini memnun etmek için farklı hizmetleri bir arada sunuyor.

Welovedogs köpek otelinde, kameralı 35 oda bulunuyor. Tatile gidenler, iş gezisine çıkanlar can dostu köpeklerini 5 gün ile 1 ay arasındaki sürelerle köpek oteline bırakıyor. 7 gün 24 saat çalışan kameralardan isteyen köpek sahipleri hayvanlarının odasını takip edebiliyorlar. Transfer hizmeti ile evden alınan köpekler, kendi özel mamaları ile besleniyor, veteriner hekim nezaretinde sağlık kontrolleri yapılıyor. Süit odalarda geniş koltuklarda rahat etme fırsatı olan köpekler, standart odalarda da minder, kanepe gibi standart hizmetleri ile sahiplerinin yokluğuna üzülmüyor. Köpek otelinde ayrıca kuaför hizmeti de diplomalı veteriner teknisyenleri tarafından veriliyor. Günde 3 defa bahçede sosyalleşen köpeklerin, temizliği özel ekip tarafından takip ediliyor. Baharın gelmesi ile birlikte Welovedogs otelde ayrıca veteriner teknisyenleri özel tıraş yapıyorlar. Köpeklerin kışın uzayan tüylerini özel makas ve makinelerle kısaltan veteriner teknisyenleri, ilk defa tıraş olan hayvanları, makine sesi ve temasına alıştırmak için hünerlerini sergiliyor. Köpeklerin bakımını yapan ekipte yer alan köpek otelinin sahibinin oğlu Enver Çalışkan da ‘can dostların' rahat etmeleri için her türlü fedakarlığı sergilediklerini söyledi. Köpeklerin evlerinden alınmasından, bahçede günde 3 defa gezdirilmesine kadar çok farklı hizmetleri yerine getiren 5 kişilik ekip özel eğitimleri ile hayvan sahiplerine güven veriyorlar. Ayrıca otel hizmeti alanlar, hafta sonları da isterlerse köpekleri ile bahçede pikniğe gelip bir taraftan kahvaltılarını yaparken, diğer taraftan köpekleri ile oynayıp sosyalleşmelerini de sağlıyorlar. Her geçen ay ilginin arttığı köpek otelinde, ihtiyaçları olan her türlü tasma, mama, kıyafet gibi ürünlerin satıldığı bir de petshop bulunuyor.

Köpek sahipleri de otelin bahçesinde yaz aylarında bir araya gelerek hayvanlarının sosyalleşmesini sağlıyor.