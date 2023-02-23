Can kurtaran ESKAT minnetle karşılandı

Depremin ilk gününden itibaren Adıyaman-Gölbaşı'nda ve Hatay'da arama kurtarma çalışmalarını sürdüren Esenler Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (ESKAT), görevini tamamlayarak Esenler'e döndü. ESKAT, Esenler'de minnetle karşılandı.

Deprem felaketinin hemen ardından 30 kişilik ekibiyle yola çıkan Esenler Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi ESKAT, Adıyaman-Gölbaşı'nda AFAD, Mehmetçik ve UMKE ekipleri ile birlikte çok sayıda depremzedeyi canlı olarak kurtardı. Buradaki arama kurtarma çalışmalarını tamamladıktan sonra ekip AFAD'ın yönlendirmesiyle Hatay'a geçti. Hatay'daki çalışmaları da tamamlayan ESKAT ekibi Esenler'e geri döndü. ESKAT'ı belediye binası önünde Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu ve belediye çalışanları çiçeklerle karşıladı.

Bu afetten çok fazla şey öğrendik

Kurtardıkları canlar ve özverili çalışmalarından dolayı ESKAT'a minnettar olduklarını söyleyerek konuşmasına başlayan M. Tevfik Göksu özetle şunları söyledi: “Kurtarma ekiplerimizin yaptıkları karşısında, bizim yaptıklarımız bir hiç. İlk 72 saat hiç uyumadınız, 48 saat sonra yemek yiyebildiniz. Enkaz altında can kurtarmaya çalışırken artçı depremlere yakalandınız ama nefeslenmeden çalışmalara devam ettiniz. Hakkınız ödenemez. Allah hepinizden razı olsun. Bu afetten çok şey öğrendik. Arama kurtarma aracımızı 10 yıl önce, 1 buçuk milyona yaptırmıştık. O zaman çok pahalıydı. İyi ki yaptırmışız. Şimdi anladım ki ileri teknolojili yeni bir araç daha yaptırmamız lazım ve yaptıracağız. Bu aracın yanında bir de tam donanımlı bir lojistik araç gerekiyor. Duş, tuvalet, yatak, mutfak olan bir otobüs de alacağız. Acilen hayata geçirip, hazır bekleteceğiz. İnşallah kullanmak zorunda kalmayız ama biz tedbirimizi alacağız. Ben daha önce çok fazla deprem ve afet bölgesine gittim ama böyle bir şey görmedim. Dehşet bir kıyamet senaryosu gibiydi. Allah, İnşallah bu yaraları bir an önce sarmamız için bize imkânlar lütfeder.”

Başkan Göksu, konuşmasının ardından deprem bölgesinde her bir canı kurtarmak için gösterdikleri olağanüstü çabalarından dolayı ESKAT ekibine birer teşekkür plaketi takdim etti. Göksu, ayrıca ESKAT ekibini bir maaş ikramiye ile ödüllendirileceklerini söyledi.

Enkaz altından en anlamlı hediye

Asrın felaketinin yaşandığı deprem bölgelerinden biri olan Adıyaman'da depremin 95. saatinde bir ses olduğu ihbarı üzerine çalışmalara başlayan ESKAT, 12 saat süren çalışmanın ardından Canan Geçeci'yi kucağında Kur'an-ı Kerim ile kurtardı. Canan Geçeci daha sonra kendini kurtaran ESKAT'a teşekkür ederek Kur'an-ı Kerim'ini hediye etti. ESKAT ekibi, anlamı ve hatırası büyük olan Kur'an-ı Kerim hediyesinin hikayesini anlattığı esnada duygusal anlar yaşandı.

ESKAT ekibi enkaz altında hayatta olduğu ihbarı alınan Gülay Tıraş için 12 saatlik bir çalışma gerçekleştirdi. Çalışmalar sonucunda kadının cansız bedenine ulaşan ekipler, Tıraş'ı elleri ve ayakları Türk bayrağına sarılı bir şekilde buldu. Türk bayrağını yanlarına alarak can kurtarmaya devam ettiler. Yanlarında bu anlamlı hatıralarıyla dönen ESKAT ekibi, Kur'an-ı Kerim'i ve Türk bayrağını Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu'ya teslim etti.