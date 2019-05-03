Can Öncü İspanya'da piste çıkıyor

Türk motosikletinin en önemli genç temsilcilerinden biri olan Can Öncü, Moto3 Dünya Şampiyonası 4'üncü yarışı olan İspanya'da piste çıkıyor. 2018 Red Bull MotoGP Rookies Cup'ta şampiyon olan 15 yaşındaki Red Bull sporcusu Öncü, geçen sezon Moto3'te de çıktığı ilk ve tek yarışı olan Valencia Grand Prix'ini kazanmayı başarmıştı. Genç yıldız Red Bull KTM Ajo takımı ile mücadele ediyor.

Türkiye'nin yetiştirdiği en yetenekli motosiklet sporcularından biri olan Can Öncü, 2019 Moto 3 Dünya Şampiyonası'nda 4'üncü yarışına çıkıyor. 2018 Red Bull MotoGP Rookies Cup'ta şampiyon olan, geçen sezon Moto3'te de çıktığı ilk ve tek yarışı olan Valencia Grand Prix'ini kazanan Red Bull sporcusu Can Öncü sezonun 4'üncü yarışında Pazar günü İspanya'da mücadele edecek. Yarış TSİ 12.00'de başlayacak.

"Başarılarla dolu bir sayfa açıyoruz"

2019 sezonunun kendisi beklediği gibi başlamadığını belirten Öncü, "İlk üç yarış beklediğimiz gibi gitmedi. Ama ben bu sahnede kalıcı olmak istiyorum. O yüzden de her sıkıntılı durumdan öğrenerek ayrıldığımı düşünüyorum. Belki sezon boyunca böyle anlar yaşayacağız ama bu durum beni asıl amacımdan uzaklaştırmıyor. Hatta inanıyorum ki bu tecrübeler beni hem daha fazla motive ediyor hem de şampiyonluklar yolunda bilgi heybemi dolduruyor" dedi.

Marc Marquez zirve peşinde

Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından biri olan MotoGP'de de sezonun 4'üncü yarışı İspanya'da koşulacak. 4 bin 428 kilometre uzunluğundaki Jerez Pisti'nde Red Bull sporcusu Marc Marquez sezonunun kendisi adına ikinci birinciliğini elde etmeye çalışacak. 25 turluk yarış öncesinde Andrea Dovizioso, 54 puanla sürücüler sıralamasında liderlik koltuğunda otururken 51 puanlı Valentino Rossi, ikinci sırada bulunuyor. Marwuez ise 45 puanla 4'üncü basamağın sahibi.