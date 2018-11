İspanya'nın Ricardo Tormo pistinde yapılan FIM Dünya Gençler Şampiyonası'nın son ayak yarışında milli sporcu Can Öncü üçüncü oldu.

Moto3 Dünya Şampiyonası'nda kazandığı birincilikle bütün dikkatleri üzerine çeken milli sporcu Can Öncü ve ikizi Deniz Öncü, Dünya Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından düzenlenen Dünya Gençler Şampiyonası'nın 8. ayak yarışlarına katıldı. Red Bull KTM Ajo takımıyla İspanya'nın Ricardo Tormo Pisti'nde (4,000 mt) yapılan yarışlarda Can Öncü sezonu kupayla tamamladı. Rakipleriyle başa baş mücadele eden Can Öncü, kırmızı bayrakla durdurulan yarışı üçüncülükle bitirdi. Milli sporcu Deniz Öncü ise yarıştan 26.lıkla ayrıldı.

2019 sezonunda milli sporculardan Can Öncü Moto3 Dünya Şampiyonası'nda, ikizi Deniz Öncü ise Dünya Gençler Şampiyonası'nda Red Bull KTM Ajo takımıyla mücadele edecekler.

Yarış sıralaması ise şu şekilde:

1. Sergio Garcia (Honda) 25:27.491

2. Ai Ogura (Honda) +0,060

3. Can Öncü (Red Bull KTM Ajo) +0,195

4. Raul Fernadez (KTM) +0,297

5. Yuki Kunii (Honda) +0,369

26. Deniz Öncü (Red Bull KTM Ajo) +32,444

Moto3 Dünya Şampiyonası puan durumunu şöyle:

1. Raul Fernandez (KTM) 209 puan

2. Sergio Garcia (Honda) 132 puan

3. Manuel Pagliani (Honda) 131 puan

7. Can Öncü (Red Bull KTM Ajo) 95 puan

14. Deniz Öncü (Red Bull KTM Ajo) 39 puan