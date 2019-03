Can Orhun, ikinci kitabıyla okuyucularının karşısına çıkıyor

Yazar Can Orhun, ‘Pertev Efendi'nin Olağanüstü Yolculuğu' ile okuyucularının karşısına çıkıyor.

Edebiyat dünyasına Yusuf'un Limanları ile giriş yapan yazar Can Orhun, ‘Pertev Efendi'nin Olağanüstü Yolculuğu' adlı kitabıyla okuyucularının karşısına bir kez daha çıkıyor.

Kitabın içeriği ile ilgili bilgi veren Yazar Orhun, “Kendi hâlinde yaşayan Mücellit Pertev Efendi'nin hayatı çok eski bir yazma ile değişir. Saray'dan alınan bu yazmanın kim tarafından yazıldığını gösteren Ex-libris kısmındaki bir not, Pertev Efendi'nin tüm düzenini altüst eder: Ey sen; şu anda bu kitabı elinde tutan yabancı, sen; ömrü bu kitabın bir satırından dahi kısa olacak ömürlü, bil ki bu kitap sana ait değil, bu kitap senin değil. Eğer onu ait olduğu yere, sahibine geri götürmezsen Pertev Efendi bu yazmayı asıl sahibine götürmeye karar verir. Saraydan bir şekilde çıkarttığı yazmanın çalındığı anlaşılınca peşine düşen yeniçerilerden canını kurtarmak için eşini, işini ve sevdiği her şeyi arkasında bırakmak zorunda kalır. Yol arkadaşı Kuru Mustafa Efendi ile birlikte sonunun nereye varacağını bilmeden çıkmayı göze aldığı tutkulu ve heyecanlı yolculuğunda, kaderi onu önce Patmos Adası'na, sonra da Kudüs'e sürükler” dedi.

“Romanda Mücellit Pertev Efendi'nin bireysel yolculuğuna şahit olacaksınız” diyen Orhun, “Zaten hayat da bir yolculuktan ibaret değil mi? Ama bu romanın bir farkı, bir iddiası var. Sayfalarında raks eden gözlere en güzel yolculukların kitaplar sayesinde gerçekleşebileceğini ispat ediyor” diye konuştu.

Kurguda dikkat çeken ayrıntılar

İkinci kitabıyla okuyucularının karşısına çıkan Can Orhun, New Yok Times gazetesinin arşivlerinde karşılaştığı, Macaristan'daki Corvina Kütüphanesi'ne ve Sultan Abdülhamid'e ait 19. yüzyıla ait bir haber yazısının kurguyu oluşturmak için kendisine yol gösterdiğini belirtti. Orhun, “Romanı yazım sürecinin öncesinde, henüz kurguyu oluştururken, döneme ait olayları araştırmak ve bunların kitabın kurgusu içerisinde nasıl yer alabileceğini planlamak en az kitabı yazarken çıktığım zihinsel yolculuk kadar sürükleyici bir yolculuk oldu benim için. Üstelik ne zaman biteceğini, bir sonraki yolun nereye varacağını, olayların kurguyu ya da kahramanlarını nereye sürükleyeceğini bilemediğim bir yolculuk. New Yok Times gazetesinin arşivlerinde karşılaştığım ve Macaristan'daki Corvina Kütüphanesi'ne ve Sultan Abdülhamid'e ait 19. yüzyıla ait bir haber yazısı kurguda belli bir yolu izlememe yol açarken, bir ortaçağ manastırına ait olduğu söylenen el yazmasındaki bir beddua gidişata bambaşka bir yön verdi. Ex Libris ya da Pertev Efendi'nin Olağanüstü Yolculuğu'nu yazmak, son noktasını koyana kadar bir sonraki olayların nasıl gelişeceğini ya da hikâyenin nasıl sonlanacağını romanın yazarı olarak benim bile tam bilemediğim bir yolculuk oldu” şeklinde konuştu.

Can Orhun kimdir?

1967'de İzmir'de doğdu. Orta öğrenimini İzmir Bornova Anadolu Lisesi'nde tamamladıktan sonra Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'ni bitirdi. Bir süre Dokuz Eylül Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Ege Üniversitesi “Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi” bölümündeki yüksek lisans eğitimi süresince çeşitli arkeolojik kazılara katıldı. Türkiye'de seyahat etmenin bugünkü kadar yaygın olmadığı doksanlı yıllarda Hindistan, Nepal, Mısır, Küba, Kamboçya gibi pek çok ülkeye uzun seyahatler yaptı. 2000'li yılların başında, Fil adlı internet dergisine gezi yazıları ve fotoğraflarıyla katkıda bulundu. Son on beş yıldır İstanbul'da bilişim alanında çalışmakta, birçok dergide uzmanlık alanıyla ilgili yazılar yazmakta ve yönetici olarak görev yapmaktadır. İlk kitabı olan Yusuf'un Limanları 2016'da yayımlanmıştır.