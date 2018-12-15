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Can Sevim: “Fenerbahçe çok kuvvetli bir takım”

Afyon Belediyespor Başantrenörü Can Sevim, Fenerbahçe’nin çok güçlü bir takım olduğunu söyledi.

Afyon Belediyespor Başantrenörü Can Sevim, Fenerbahçe'nin çok güçlü bir takım olduğunu söyledi.


Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Afyon Belediyespor deplasmanda Fenerbahçe'ye 92-68 mağlup oldu. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Afyon Belediyespor Başantrenörü Can Sevim, Fenerbahçe gibi çok kuvvetli bir takıma karşı oynadıklarını belirterek, “Kendileri hem ligde hem de Euroleague'de gösteriyor. 5 numaralı bölgede eksiklerimizin olması bize Fenerbahçe karşısında sıkıntı yaşattı. Elimizden geldiğince maçın içinde kaldık ama bu bizim içi çok zor oldu. Artık önümüzdeki maçalara bakacağız” dedi.

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