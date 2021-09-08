Milli mücadele ruhunu barındıran, Çanakkale Savaşları'nda yaşananları resim ve görsellerle bugüne aktaran Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Beyoğlu'ndaki vatandaşlara kapılarını açtı. Mobil müzede, savaş materyallerinden döneme ait belgelere; kişisel eşyalardan yazı, resim ve heykellere kadar pek çok eser var.

Çanakkale savaşları mobil müzesi, 81 ilde 7'den 77'ye herkese kapılarını açtı. Mobil müzenin içinde, içerisinde Çanakkale Savaşı ile ilgili resimler, çeşitli görsel materyaller bulunuyor. Mobil Müze Çanakkale ruhunu, tıpkı o gündeymiş gibi yaşayabilmelerini sağlamak amacıyla projelendirildi. Dış ses, ambiyans ve tasarımlar ile “Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale” ülküsüyle Çanakkale ruhu, Türkiye'nin dört bir yanına taşınıyor. Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Beyoğlu'nda 7-12 Eylül tarihleri arasından Beyoğlu, Galata rıhtımında halkın ziyaretine açıldı.

Çanakkale savaşları proje koordinatörü: Engin Karataş: “Şu anda Kültür Ve Turizm bakanlığına bağlı Çanakkale savaşları mobil müzesinde Karaköy iskelesinin meydanında bulunmaktayız. Etkinliğimiz ayın 7'si e 12'si arasında öğlen 14.00 ile akşam 22.00 saatlerinde açık olacaktır. Müzemizin içerisinde 7 ayrı vitrin bulunmaktadır. Belgesel ve görseller vardır. Bu tünelin içerisinde Çanakkale savaşları anlatılmaktadır. Pandemi koşulları sebebi ile dezenfektan standımız, sosyal mesafe levhalarımız ve ateş ölçümümüz gerçekleştirilmektedir. İçeride maksimum 10 kişi alıyoruz. 6 gün boyunca burada olacağız. Tüm Halkımızı tırımızı ziyarete bekliyoruz” şeklinde konuştu.