Çanakkale Şehitleri, Edirnekapı Şehitliği'nde törenle anıldı

18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 108. yıl dönümü nedeniyle Edirnekapı Şehitliği'nde tören düzenlendi. Törenin ardından Vali Ali Yerlikaya, İBB Başkanı İmamoğlu ve beraberindeki heyet şehit kabirlerini ziyaret etti.

18 Mart Çanakkale Zaferi 108. Yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri çerçevesinde Edirnekapı Şehitliği'nde tören düzenlendi. Törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Levent Ergün, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Şehitler Anıtına çelenk bırakılması ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Törende İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş şehitler için dua okundu.

Törenin ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Levent Ergün ve beraberindeki heyet Polis Şehitliği ile Edirnekapı Kara Şehitliği'ndeki kabirleri ziyaret ederek karanfil bıraktı.