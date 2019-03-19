Çanakkale şehitleri kahramanlık türküleriyle anıldı

Kartal Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 104. yılını, Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde düzenlediği “Kahramanlık Türküleri” adlı konserle andı.

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün organize ettiği program, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Protokol üyelerinin günün anlam ve önemini belirten konuşmalarının ardından sanatçı Ali Altay, misket oynayacak yaştayken hayalleri top sesleri ile bölünmüş on beşlikleri, gözünden sakındığı evladı geri dönmeyen anaları, eşleri, çocukları kahramanlık türküleri ile andı. Salonu dolduran kalabalığın gözyaşlarının sel olduğu anma etkinliğinin sonunda Kartal Belediyesi Başkan Vekili Hüseyin Tozkoparan, Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz'ün programa katılmayı çok istediğini; ancak yoğun programı nedeniyle katılamadığını belirterek kendisinin selam ve sevgilerini katılımcılara iletti. Ardından sanatçı Ali Altay'a teşekkürlerini sunarak Başkan Öz adına çiçek takdim etti.

Anma programına Kartal Belediyesi Başkan Vekili ve Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Tozkoparan, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Cengiz Türkmen, Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkan Yardımcısı Süleyman Ülger, Gazi Fatih Düdükçü, Kartal Belediyesi Birim Müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve Kartallı vatandaşlar katıldı.