Çanakkale türküleri Büyükçekmece'de yankılandı

Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen “Çanakkale Türküleri Konseri” duygu dolu türkülerle dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ü temsilen konsere katılan Belediye Başkan Danışmanı Tarihçi-Yazar Sacide Bolcan, “Başkanımız konsere katılmayı çok istedi fakat yoğun iş temposu nedeniyle başka bir programa geçmek zorunda kaldı. Siz değerli sanatseverlerimize sevgi ve saygılarını iletti. Çanakkale'nin ölümsüz ruhuna bu akşam türkülerle tanıklık ettik. Duygu dolu bir konserdi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, silah arkadaşlarının, bu vatan uğruna mücadele etmiş tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun. Konserde emeği geçen herkese ve siz değerli Büyükçekmecelilere teşekkür ediyorum” dedi.

Bolcan, konser bitiminde koro şefi Neslinay Çınar'a teşekkürlerini ileterek çiçek takdim etti.