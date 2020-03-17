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Çanakkale Türküsü 9 dilde seslendirildi

Eyüpsultan Belediyesi Gönülden Gönüle Müzik Topluluğu, Çanakkale Zaferi’nin 105.

Eyüpsultan Belediyesi Gönülden Gönüle Müzik Topluluğu, Çanakkale Zaferi'nin 105. Yılı anısına Çanakkale Zaferi ile simgeleşen Çanakkale Türküsü'nü 9 dilde seslendirdi.


Eyüpsultan Belediyesi Gönülden Gönüle Müzik Topluluğu 18 Mart Çanakkale Zaferinin 105. Yılı nedeniyle 9 dilde Çanakkale Türküsü'nü (Türkçe, Kürtçe, Arapça, Boşnakça, Arnavutça, Lazca, Gürcüce, Çerkezce, Makedonca) seslendirdi. Seslendirilen Çanakkale Türküsü'nün klibi de çekildi.


İlçedeki orta öğretim öğrencileri ve öğretmenlerinden oluşan Eyüpsultan Belediyesi Gönülden Gönüle Müzik Topluluğu'nun seslendirdiği türkünün klip çekimleri, Eyüpsultan'ın tarihi, turistik mekanlarında ve Çanakkale Şehitliği'nde yapıldı. Eyüpsultan Belediyesi Film Akademisi'nden mezun olan kursiyerler tarafından çekilen klibe, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de Edirnekapı'daki Şehitlik'te şiir okuyarak destek verdi. Başkan Deniz Köken, Necmettin Halil Onan'ın “Bir Yolcuya” adlı şiirini okudu.

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