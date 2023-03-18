Çanakkale Zaferi yıldönümünde gazilere ve Ankara'ya göç eden depremzedelere döner ikramı

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 108. Yıldönümü için Ankara'da düzenlenen programda; gaziler, çocuklar ve depremzedelerin katılımıyla zaferin yıldönümü kutlandı. Etkinlikte gazilere ve Ankara'ya göç eden depremzedelere döner ikram edildi.

Binlerce kahramanlık hikayelerinin anlatıldığı Çanakkale Zaferi'nin 108. Yıldönümünde mehteran ekibi ile zaferi kutlayan Yaprak Dönercisi, gazilere ve Ankara'ya göç eden depremzedelere döner ikramında bulundu. Törende yapılan konuşmaların ardından gaziler “Dün, bugün, yarın Cumhuriyetimiz el ele. Biz savaşları milli birlik ve beraberlik ruhumuzla kazandık. Bu zor günleri yine milletçe beraber aşacağız” dedi ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Verilen bilgiye göre Yaprak Dönercisi, etkinlikte “Çanakkale Geçilmez” ruhuna dikkat çekti. Etkinlikte yaklaşık 1000 kişiye döner dağıtıldı.