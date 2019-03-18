Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yılı Büyükçekmece'de büyük bir coşkuyla kutlandı

Yıl Anıtı önünde düzenlenen törende hem duygulu hem de coşku dolu anlar yaşandı.

Büyükçekmece Belediyesi Çanakkale Zaferi'nin 104. yılı dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenledi. Çanakkale 100. Yıl Anıtı önünde düzenlenen etkinlikte duygu dolu anlar yaşandı. Türkiye Cumhuriyeti'nin önsözü olarak kabul edilen Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümünü büyük bir gururla kutladıklarını belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün şu şekilde konuştu: “18 Mart Cumhuriyetin temelinin atıldığı gündür. Dünyada eşi benzeri görülmemiş en büyük zaferlerin başında gelir. Dünya toplanmış Anadolu'ya saldırıyor amaç İstanbul'u ele geçirerek ülkeyi parçalamak. Bu savaşların kahramanları tabii ki var ama bu dünyanın bütün komutanları tarafından hala incelenmekte olan destanın gerçek kahramanı Yarbay Mustafa Kemal ve onunla beraber omuz omuz savaşan askerleri ve Türk milletiydi. İnanmışlardı, kazandılar. Onlar o gün bizi düşünüyorlardı biz şimdi onları yad etmeye çalışıyoruz. Bu güzel vatanı bize emanet eden Yarbay Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, Lozan kahramanı İsmet İnönü ve bu bayrağın korunması için ne kadar kahraman şehitlerimiz varsa hepsinin aziz hatırası önünde hürmetle eğiliyoruz.”

“Atatürk dahi bir komutandı”

Günün anlam ve önemi nedeniyle konuşma yapan Büyükçekmece Belediyesi Başkan Danışmanı Tarihçi - Yazar Sacide Bolcan, “Bize bu vatanı emanet eden tüm şehitlerimizin anısına minnet ve saygıyla eğiliyoruz. Mustafa Kemal Atatürk dahi bir komutandı. O komutan diyor ki eğer savaş bir vatan için yapılmıyorsa cinayettir. Size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum diyebilmesi belki bazılarına çelişki gibi gelebilir ama yeri geldiğinde yapılacak işlerin neler olduğunu bize göstermesi açısından çok önemlidir” dedi.

Çanakkale'den gelen toprak defne ağaçlarına döküldü

Cuma günü bisikletleriyle Çanakkale'ye yola çıkarak 57. Alay Komutanlığından toprak getiren bisikletçiler, ölümsüzlüğü ve vefakarlığı simgeleyen defne ağacını Çanakkale'den gelen toprakla dikerek vatandaşlara duygu dolu anlar yaşattı.

Törene Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Hüseyin Remzi Gökbulak, İYİ Parti İlçe Başkanı Fatih Gürakar, gaziler, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu üyeleri katıldı.

Ayrıca kutlamalar kapsamında Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi Güzel Sanatlar Eğitmenlerinin düzenlediği “Çanakkale Zaferi Resim Sergisi” Atatürk Kültür Merkezi'nde yoğun bir katılımla açıldı.