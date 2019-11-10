dakikasında Abdullah Avcı, Caner Erkin'i oyundan alırken yerine N'Koudou'yu soktu. Caner, Avcı'nın kararını beğenmedi.

Beşiktaş-Denizlispor karşılaşmasının 60. dakikasında siyah-beyazlı takımda Teknik Direktör Abdullah Avcı, ilk oyuncu değişikliğini 60. dakikada yaptı. Sarı kartı bulunan Caner Erkin'i oyundan alan Avcı, sakatlıktan dönen Kevin N'Koudou'yu sahaya sürerken Caner, Avcı'nın kararını beğenmedi. Tabelada 88 numarayı gören tecrübeli futbolcu şaşırarak ellerini açtı ve ardından oyun alanının kenarına geldi. Öte yandan Aytemiz Alanyaspor karşısında yaşadığı sakatlık sonrasında sahalardan uzak kalan N'Koudou ise, 3 maçlık aranın ardından Denizlispor maçında forma giydi.